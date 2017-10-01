منها «شيفروليه سبارك».. أنسب 5 سيارات للنساء بأقل من 80 ألف جنيه

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تلقى العديد من السيارات الصغيرة المدمجة شعبية واسعة بين النساء دون غيرهن، للحد الذي دفع العديد من الشركات العالمية إلى تخصيص شريحة إنتاجية تتعلق بتلك الفئات، واستمرار إنتاج سيارات تلقى لديهم قبولا، على الرغم من كونها لا تستطيع جذب قاعدة شعبية كبيرة لدى مختلف الفئات الأخرى من جمهور السيارات.

وفي هذا السياق نستعرض عددا من أهم السيارات التي تليق بك سيدتي، ولا تزال أسعارها أقل من 80 ألف جنيه..

شيفروليه سبارك

تعد من أهم السيارات التي تفضلها الفئات الشابة من السيدات، وتتمتع بمحرك ذي سعة 1000 cc، وتستطيع جذب العديد من الشرائح المختلفة من السيدات، ولا تزال أسعارها لا تتجاوز حاجز 75 ألف جنيه.

ليفان 320

استطاعت أن تكون واحدة من أهم السيارات التي تنتجها الشركات الصينية، والتي استطاعت أن تكون النسخة الصينية من "ميني كوبر"، وتمتلك السيارة محركا 1300 CC، ولا يتجاوز سعرها في الوقت الحالي 65 ألف جنيه.

هيونداي أتوس

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تمتلك شهرة واسعة بين السيدات في مصر، خاصة أنها تتمتع بصغر الحجم، وتمتلك محركا بسعة 1100 CC، ولا يتجاوز سعرها في الوقت الحالي 70 ألف جنيه.

إسبيرانزا M11

على الرغم من كونها ليست مدمجة صغيرة الحجم، فإنها كانت إحدى سيارات السيدات القليلة التي لاقت انتشارًا واسعًا في الفترة الماضية، حيث تمتلك محركا ذا سعة 1600 CC، وتعرض في الأسواق بالوقت الحالي بسعر لا يتجاوز 70 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو

ظلت لفترات طويلة واحدة من أشهر السيارات التي تعشقها السيدات، وتمتلك السيارة محركا 800 سي سي، وتتراوح أسعار موديلات 2010 و2011 و2013 بأسعار من 40 ألف إلى 52 ألف جنيه.



