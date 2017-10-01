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بالصور.. تكريم 55 معلما مثاليا في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 55 معلما مثاليا في المنيا

04:21 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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من عشوائي إلى مول.. 15 ألف جنيه إيجار المحل بشارع عبدالعزيز في الفيوم

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من عشوائي إلى مول.. 15 ألف جنيه إيجار المحل بشارع عبدالعزيز في الفيوم

المنيا - ريمون الراوي:

كرم عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم، 55 معلمًا مثاليًا على مستوى مراكز المحافظة التسع، خلال الحفل الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين لتكريم المعلم المثالي على مستوى الإدارات التعليمية التسعة، تقديرًا لهم ولجهودهم في دعم وتطوير العملية التعليمية.

وحضر الحفل الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، ورمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، ودكتور علي عبدالسلام مدير عام التعليم العام، ومحمد عبداللطيف نقيب المعلمين وعدد من أعضاء النقابة.

وأكد المحافظ، أن تقدير المعلم واحترامه ضرورة واجبة على الجميع فهو له دور أساسي وبصمة لا يخفيها أحد، فالمعلم هو الشخص الذي ينشىء أجيالًا واعدة متعلمة ومثقفة فهو يعطي علمه لعشرات الطلاب وليس لطالب واحد ولذا فان تأثيره على المجتمع يكون كبيرًا.

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مصراوي Masrawy

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