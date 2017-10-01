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وفد من المنوفية يتوجه إلى "الاتحادية" اعتراضا على إقالة وكيل الصحة

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مصراوي Masrawy

وفد من المنوفية يتوجه إلى "الاتحادية" اعتراضا على إقالة وكيل الصحة

04:17 م الأحد 01 أكتوبر 2017

وفد من المنوفية يتوجه إلى الاتحادية

المنوفية- مروة فاضل:

توجه وفد من أهالي محافظة المنوفية، إلى قصر الاتحادية للمطالبة بالتحقيق في الإطاحة بالدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ونقلها إلى ديوان الوزارة وشئون الأقاليم، وتعيين مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإسكندرية بدلا منها.

وأكدت هدى السيد، إحدى المشاركات في الوفد أنهم توجهوا لقصر الاتحادية والتقوا أحد القيادات الذي طالبهم بالتوجه إلى قصر عابدين لتوصيل مطلبهم واصطحبهم أحد الأشخاص لقصر عابدين.

وأكدت، أنه طالبهم بإعداد مذكرة بمطالبهم ومذكرة لشرح ملابسات الإطاحة بوكيل وزارة الصحة والقرارات الأخرى الذي يتخذها محافظ المنوفية في الإطاحة بوكلاء وزارة من قبل وقيادات ومسؤولين، كما طالبوهم بإرفاق صور البطاقات الشخصية والأسماء.

وأضافت، أن مسؤول الرئاسة أكد أن الرد في خلال يومين للتحقيق في المذكرة.

وقال المشاركون في الوفد، أنهم في انتظار رد الرئاسة خلال 48 ساعة وإذا لم يتم الرد سيتم تجهيز أتوبيسات بوفود كبيرة إلى قصر الاتحادية وسيصل الموضوع إلى النائب العام.

وفد من المنوفية يتوجه إلى الاتحادية

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