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ترميم مبنى القنصلية الإسبانية بالإسكندرية.. والمحافظ: نسعى للحفاظ على التراث

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مصراوي Masrawy

ترميم مبنى القنصلية الإسبانية بالإسكندرية.. والمحافظ: نسعى للحفاظ على التراث

04:13 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ترميم مبنى القنصلية الإسبانية بالإسكندرية.. والمحافظ: نسعى للحفاظ على التراث

القنصلية الإسبانية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن أزمة البناء المخالف هي السبب الأساسي في هدم المباني التراثية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية مدينة ذات تاريخ عريق وهو ما يتضح في مبانيها وتراثها المعماري.

وأضاف المحافظ في تصريح له، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق مبادرة "الحفاظ على التراث" بالتعاون مع المجتمع المدني وعدد من القنصليات لعودة المظهر والجمالي التراثي للإسكندرية.

وبدأت القنصلية العامة الإسبانية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال ترميم مبنى القنصلية بشارع فؤاد وسط المدينة، والمسجل ضمن قائمة التراث، وذلك من خلال مبادرة "الحفاظ على التراث".

وأوضح قنصل عام إسبانيا بالإسكندرية، خوان مانويل فيلابلانا لوبيث، إن القنصلية تبذل الكثير من الجهد والعمل لاستعادة جمال ورونق المباني التراثية العريقة بشارع فؤاد.

وأعرب القنصل الإسباني عن سعادته بتواجده في الإسكندرية وتعاون المحافظ والمسئولين معه بتقديم كافة التسهيلات لهم لإعادة المظهر التراثي والجمالي لمبنى القنصلية العريق.

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