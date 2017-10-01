موظف مكتب بريد حلوان سرق 80 ألف جنيه من حسابات 27 عميل

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث البريد القبض على موظف بمكتب بريد حلوان سرق أموال 27 عميل بعدما دخل على "سيستم" العملاء وسحب مبالغ تخطت 80 ألف جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وقال مصدر أمني، إن النيابة العامة قررت حبس "ط.ي"، موظف بمكتب بريد حلوان بسبب الدخول على حسابات عملاء المكتب وسرقة مبالغ وصلت لـ 82 ألف جنيهًا.

وألقى رجال مباحث البريد، بقيادة العميد صلاح سالم، رئيس المباحث، القبض على الموظف، إثر معلومات وردت لرجال المباحث بقيامه بالدخول على حسابات العملاء وسحب أموالهم دون علمهم.

أحال اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، الموظف المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.