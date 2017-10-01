احتجاز مدير مركز "الحياة" لعلاج الإدمان بأكتوبر وضبط 8 نزلاء

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على مدير مركز "الحياة" لعلاج الإدمان في الحي المتميز بأكتوبر.

وقال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، في تصريحات لمصراوي، إن المركز عبارة عن فيلا مكونة من 3 طوابق، لكنه غير مرخص، ويعمل دون أية تصاريح.

كان حريقا قد اندلع فجر اليوم في المركز، مما أدى إلى مصرع أحد النزلاء، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح المصدر، أن جثة المتوفى تفحمت بالكامل، وأصيب زملائه الأربعة بحروق بنسبة 50%، مؤكدا أن حالته خطرة.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- لمصراوي؛ أنه تم احتجاز مدير المركز بقسم شرطة أول أكتوبر، إضافة إلى ضبط 8 نزلاء لاذوا بالهرب مستغلين حالة الهرج والمرج تزامنا مع الحريق.