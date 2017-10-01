احتجاز مدير مركز "الحياة" لعلاج الإدمان بأكتوبر وضبط 8 نزلاء
احتجاز مدير مركز "الحياة" لعلاج الإدمان بأكتوبر وضبط 8 نزلاء
04:08 م الأحد 01 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على مدير مركز "الحياة" لعلاج الإدمان في الحي المتميز بأكتوبر.
وقال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، في تصريحات لمصراوي، إن المركز عبارة عن فيلا مكونة من 3 طوابق، لكنه غير مرخص، ويعمل دون أية تصاريح.
كان حريقا قد اندلع فجر اليوم في المركز، مما أدى إلى مصرع أحد النزلاء، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
وأوضح المصدر، أن جثة المتوفى تفحمت بالكامل، وأصيب زملائه الأربعة بحروق بنسبة 50%، مؤكدا أن حالته خطرة.
وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- لمصراوي؛ أنه تم احتجاز مدير المركز بقسم شرطة أول أكتوبر، إضافة إلى ضبط 8 نزلاء لاذوا بالهرب مستغلين حالة الهرج والمرج تزامنا مع الحريق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المعاينة الأولية: نزيل أشعل النار في دار لعلاج الإدمان بأكتوبر
-
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حريق دار لعلاج الإدمان بأكتوبر
-
المؤبد لسباك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لطلاب الجامعات والمدارس
-
بعد حكم الخلع.. مندوب مبيعات يتهم زوجته بالزنا بالجيزة
إعلان
إعلان