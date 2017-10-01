اكتمال النصاب القانوني لائتلاف "دعم مصر"
اكتمال النصاب القانوني لائتلاف "دعم مصر"
04:10 م الأحد 01 أكتوبر 2017
محمد السويدي
كتبت- مروة شوقي:
أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر، عن اكتمال النصاب القانوني بواقع ١٧٠ نائبًا من أصل ١٧٥.
ويقيم ائتلاف دعم مصر، الأحد، احتفالية ﻹعلان فوز المهندس محمد السويدي برئاسته بالتزكية.
وفيما يختص بالمكتب السياسي، سيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية، وتجري الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين.
كما تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية، وهذه المقاعد مستحدثة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدها الائتلاف هذا الشهر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس "دعم مصر" عن الانتخابات الرئاسية: "نواب الائتلاف أسياد قرارهم"
-
السويدي: مهام ائتلاف دعم مصر تحت القبة"تركة ثقيلة"
-
عضو بـ"دعم مصر": فوز السويدي بالتزكية يؤكد استقرار الائتلاف
-
بدء توافد أعضاء "دعم مصر" للمشاركة في الجمعية العمومية للائتلاف
إعلان
إعلان