اكتمال النصاب القانوني لائتلاف "دعم مصر"

كتبت- مروة شوقي:

أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر، عن اكتمال النصاب القانوني بواقع ١٧٠ نائبًا من أصل ١٧٥.

ويقيم ائتلاف دعم مصر، الأحد، احتفالية ﻹعلان فوز المهندس محمد السويدي برئاسته بالتزكية.

‎وفيما يختص بالمكتب السياسي، سيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية، وتجري الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين.

كما تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية، وهذه المقاعد مستحدثة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدها الائتلاف هذا الشهر.