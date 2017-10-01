رئيس "دعم مصر" عن الانتخابات الرئاسية: "نواب الائتلاف أسياد قرارهم"

كتبت- مروة شوقي:

وصف المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، المشهد الانتخابي خلال الجمعية العمومية، اليوم الأحد، بـ"المشهد الأسري".

وقال السويدي: "نحن أول ائتلاف سياسي على الساحة المصرية، وأول تجربة تشمل مستقلين، وأحزاب تتفق تحت القبة للمصلحة العامة".

وعن دعم الائتلاف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، قال السويدي: "يجب سؤال النواب وليس الائتلاف، دعم مصر ائتلاف برلماني يشمل مستقلين وأحزاب، ويحب احترام رأي الجميع".​