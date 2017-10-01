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رئيس "دعم مصر" عن الانتخابات الرئاسية: "نواب الائتلاف أسياد قرارهم"

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مصراوي Masrawy

رئيس "دعم " عن الانتخابات الرئاسية: "نواب الائتلاف أسياد قرارهم"

04:07 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المهندس محمد السويدي

كتبت- مروة شوقي:

وصف المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، المشهد الانتخابي خلال الجمعية العمومية، اليوم الأحد، بـ"المشهد الأسري".

وقال السويدي: "نحن أول ائتلاف سياسي على الساحة المصرية، وأول تجربة تشمل مستقلين، وأحزاب تتفق تحت القبة للمصلحة العامة".

وعن دعم الائتلاف للرئيس عبد الفتاح خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، قال السويدي: "يجب سؤال النواب وليس الائتلاف، دعم مصر ائتلاف برلماني يشمل مستقلين وأحزاب، ويحب احترام رأي الجميع".​

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مصراوي Masrawy

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