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السويدي: مهام ائتلاف دعم مصر تحت القبة"تركة ثقيلة"

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مصراوي Masrawy

السويدي: مهام ائتلاف دعم تحت القبة"تركة ثقيلة"

04:06 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتبت- مروة شوقي:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن أعضاء الائتلاف سيولون اهتمامهم خلال دور الانعقاد الثالث على التشريعات التي تعمل على تحسين الخدمات للمواطن، واصفًا مهام الائتلاف بـ"التركة الثقيلة".

وأعرب السويدي، خلال انعقاد الجمعية العمومية لدعم مصر، الأحد، عن شكره لثقة أعضاء الائتلاف به، عقب فوزه لرئاسه الائتلاف بالتزكية.

وأضاف: "سنكون أمناء في تأدية رسالتنا وعملية الإصلاح، ونعمل للصالح العام ولدينا كل الثقة في جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة".

ولفت رئيس الائتلاف، إلى أن مشروع التأمين الصحي سيكون أحد أهم القواتين التي سيقوم الائتلاف بالعمل عليها خلال دور التشريع الثالث، وتحسين التعليم وتشريعات خاصة بتوفير فرص عمل للمواطنين.

يشار إلى أن ائتلاف دعم مصر يقيم اليوم الأحد، احتفالية ﻹعلان فوز المهندس محمد السويدي برئاسته بالتزكية.

وفيما يختص المكتب السياسي، سيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدها الائتلاف هذا الشهر.

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