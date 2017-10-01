"مغطى بالدماء".. العثور على مولود في حمام مدرسة بنات بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

قرر مركز ديرمواس تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، إيداع مولود ذكر، عُثر عليه على قيد الحياة، ملقى داخل حمام المدرسة الثانوي للبنات، ونقل إلى حضانة مستشفى ديرمواس العام، لحين إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي، لتحديد هويته، والتعرف على الظروف والملابسات.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد هشام حسونة مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من إدارة مدرسة ديرمواس الثانوي للبنات، بالعثور على طفل ذكر حديث الولادة.

وانتقل الرائد محمد الدروي رئيس مباحث المركز إلى المدرسة، وبالفحص الأولي والظاهري تبين أن الجنين طفل ذكر حديث الولادة، وبمعاينة مكان العثور عليه وجدث آثار دماء غزيرة حول جسده، وتم نقله إلى حضانة المستشفى العام، وإخطار النيابة العامة للتصرف.