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بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء بورصة الخضر والفاكهة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء بورصة الخضر والفاكهة

03:59 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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من عشوائي إلى مول.. 15 ألف جنيه إيجار المحل بشارع عبدالعزيز في الفيوم

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من عشوائي إلى مول.. 15 ألف جنيه إيجار المحل بشارع عبدالعزيز في الفيوم

البحيرة – أحمد نصرة: 

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة بقرية السخنة بمركز بدر، وطالبت بالتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة في المشروع مع وضع برنامج زمني للانتهاء من كل مرحلة، ومتابعة رئيس الوحدة المحلية للموقف التنفيذي بصفة دورية. 

وأكدت المحافظ أهمية المشروع المقام على مساحة 95 فدانًا بقرية السخنة بمركز بدر، وبتكلفة إجمالية تتجاوز المليار جنيه، باعتباره مشروعًا قوميًا يهدف إلى القضاء على الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع والخضر والفاكهة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، خلال مؤتمر الشباب الرابع بإنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة، والانتهاء منها وتشغيلها خلال عام.

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