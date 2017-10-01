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معارض قطري: "نتطلع إلى وطن بلا تنظيم الحمدين"

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مصراوي Masrawy

معارض قطري: "نتطلع إلى وطن بلا تنظيم الحمدين"

04:05 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتبت- رنا أسامة:
تحدّث الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، عن تطلّعات المُعارضين للنظام القطري الحالي لرؤية "قطر الجديدة" بعيدًا عن حكم تنظيم الحمدين، وذلك في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّد المُعارض القطري قائلًا "ما نتطلع إليه في #قطر_الجديدة وطن بلا تنظيم الحمدين وبلا مرتزقة.. دولة تحسن الجوار مع جيرانها.. إعادة المُهجّرين إلى الوطن.. المصالحة بين شعب قطر".

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كان الشيخ سلطان، أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية من المعارضين لتميم، وجّه خطابًا إلى القطريين، سبتمبر الماضي، دعا فيه كافة الوجهاء وأعضاء العائلة الحاكمة للاجتماع لطرد من وصفهم بالخائنين وتحصين قطر من الحاقدين والدخلاء.

كما دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أبرز أفراد عائلة آل ثاني في قطر، "الحكماء والعقلاء" من الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد، إلى اجتماع "أخوي وعائلي ووطني" للتباحث حول الأزمة، والعمل من أجل إعادة اللُحمة الوطنية ووقف العداء لدول مجلس التعاون الخليجي.

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