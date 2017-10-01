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مقتل امرأتين في هجوم بسكين بمحطة قطار مارسيليا وتصفية المنفذ

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مصراوي Masrawy

مقتل امرأتين في هجوم بسكين بمحطة قطار مارسيليا وتصفية المنفذ

04:01 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مقتل امرأتين في هجوم بسكين بمحطة قطار مارسيليا وتصفية المنفذ

أرشيفية

مارسيليا- (أ.ش.أ):

قتلت امرأتان في هجوم بسكين وقع اليوم الأحد بمحطة قطار بمدينة مارسيليا جنوبي فرنسا وكان يستهدف المارة قام به شخص يحمل سكينا.

وأكدت مصادر فرنسية أن دورية لقوة "سانتيال" العسكرية لتأمين الاراضي الفرنسية قامت بتصفية المعتدي الذي قام بذبح الضحية الاولى وطعن الثانية حتى الموت.

وأضافت انه تم اجلاء محطة القطار ، ووقف حركة القطارات فيما قامت قوات الأمن بتمشيط موقع الحادث للتأكد من عدم وجود متفجرات أو شركاء محتملين للمنفذ .

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب انه سيتوجه على الفور الى موقع الهجوم للوقوف على ملابسات الحادث.

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مصراوي Masrawy

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