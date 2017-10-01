آمنة نصير عن الزواج المبكر: الأب والأم بيبيعوا عيالهم بالرخيص

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استنكرت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، زواج القاصرات، مؤكدة أن هذه قضية خطيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالمشكلات الاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها زواج القاصرات.

وقالت نصير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "mbc masr"، اليوم الأحد: "الأب والأم بيبيعوا بنتهم بالرخيص، ومش عارفين المخاطر النفسية التي من الممكن أن تتعرض لها بنتهم"، موضحة أن المسئولية تقع على الأب والأم.

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وناشدت نصير، الحكومة بتكثيف حملات التوعية الخاصة بالزواج المبكر، والعمل على توعية الأم والأب بضرورة حماية الفتيات من الأخطار الناتجة عن هذا الزواج.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استنكر خلال حديثه، أمس السبت، في مؤتمر تعداد السكان 2017، زواج القاصرات، قائلا: "أزاي بنت عندها 12 سنة وتكون متطلقة وأرملة".