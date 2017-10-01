السيطرة على حريق بمعرض الملابس الجاهزة ببنها..وتشكيل لجنة لحصر الخسائر

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تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في معرض للمنتجات المنزلية والملابس، بجوار موقف بنها الجديد على مساحة 2000 متر، حيث رجحت أجهزة الأمن أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم ينتج عنه خسائر بشرية، وقُدرت الخسائر المبدئيه بنحو مليون جنيه، وتبين أن المعرض صادر له قرار إزالة منذ عام ولم ينفذ.

كان قد تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير الأمن إخطارًا من شرطة النجده بوقوع حريق هائل بمعرض بجوار الموقف الجديد ببنها، وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعه وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتقدير الخسائر.

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من جانبه قال أمان عصر نائب رئيس مدينه بنها: إن "المعرض مخالف وصادر بشانه قرار إزالة منذ عام ولم يتم تنفيذه لوجود مشكلات، مشيرًا إلى أنه في كل مرة تتوجه حمله لتنفيذ قرار الإزالة يواجهون اعتراضات عديدة.