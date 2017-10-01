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برلماني يناشد النائب العام بالإفراج عن شباب النوبة بواقعة «مسيرة الدفوف»

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برلماني يناشد النائب العام بالإفراج عن شباب النوبة بواقعة «مسيرة الدفوف» برلماني يناشد النائب العام بالإفراج عن شباب النوبة بواقعة «مسيرة الدفوف»

التحرير

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ناشد ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة بأسوان، النائب العام المستشار نبيل صادق، بالإفراج عن شباب النوبة المحبوسين على خلفية مشاركتهم في مسيرة بكورنيش النيل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والمعروفة إعلاميا بـ"مسيرة الدفوف".

وأرسل "عبد الصبور" مذكرة إلى النائب العام؛ للمطالبة بإخلاء سبيل 25 من أبناء النوبة، خلال جلسة تجديد حبسهم نهاية الأسبوع الجاري.

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كانت النيابة العامة بأسوان، قد قررت يوم 20 سبتمبر الماضي، تجديد حبس 25 من أبناء النوبة، ورفضت إخلاء سبيلهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم وفقا لقرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان.

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التحرير

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