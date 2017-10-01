محافظة الأقصر تتزين لتنشيط الحركة السياحية

التحرير

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تشهد محافظة الأقصر اليوم الأحد، بداية الموسم الشتوي الجديد، حيث استعدت سلطات المحافظة، بتجهيز المناطق الأثرية لاستقبال الزوار.

وقال أحمد العربي مدير عام معبد الأقصر في تصريح لـ"التحرير": إنه "تم تجهيز المعبد من أعمال نظافة وترميم، بالإضافة إلى البدء في أعمال ترميم جديدة خلال الفترة المقبلة لعمل طفرة في الحركة السياحية".

وأشار إلى توافد العديد من الجنسيات على معبد الأقصر، منهم الصينية، و اليابانية، ودول شرق آسيا، وعدد من الدول التي اختفى تواجدها بالمحافظة سابقًا، وبعض الأوربيين.

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وأوضح "العربي" أن هناك توافد جيد للسائحين، تبشر بأن هذا الموسم سيشهد حركة أفضل من المواسم السابقة التي عانت فيها الأقصر من ضعف الإقبال السياحي، نظرًا للأحداث التي تمر بها البلاد.

وذكر أن الموسم الماضي شهد ترميم تمثال الملك رمسيس بالجهة الغربية من واجهة المعبد، وخلال الموسم الحالي سيتم ترميم تمثال آخر للملك، لافتًا إلى أنه يجرى تجميع القطع الخاصة به ودراستها من قبل فريق عمل مصري.

وتابع مدير معبد الأقصر، أنه يجرى في الوقت الحالي ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر تمهيدًا لافتتاحها خلال الموسم الحالي مع أول زيارة لوزير الآثار في الفترة المقبلة، لتحقيق المزيد من الجذب السياحي.