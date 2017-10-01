بدء توافد أعضاء «دعم مصر» لحضور الجمعية العمومية للأغلبية البرلمانية

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بدأ منذ قليل توافد العشرات من نواب ائتلاف دعم مصر للمشاركة في الجمعية العمومية للائتلاف، حيث حضر كل من النائب محمد السويدي، رئيس الائتلاف، وصلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم الائتلاف وحسين عيسى، نائب رئيس الائتلاف، ومن المقرر إعلان تزكية النائب محمد السويدي رئيسا للائتلاف، كذلك إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وتم حسم المقاعد الثلاثة الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة فى الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر، وفوز 38 مقعدًا بالتزكية فى 21 محافظة، لتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا فى 6 محافظات.

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ودعا الائتلاف أعضاءه، أمس، لحضور الجمعية العمومية للائتلاف لاعتماد الإجراءات التي تمت في الانتخابات التي عقدت الأسبوع الماضي، وأرسل المكتب الإعلامي للائتلاف رسالة للأعضاء كان نصها: «السادة أعضاء ائتلاف دعم مصر المحترمين، تحية واجبة لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب بداية دور الانعقاد الثالث بإذن الله لمجلسنا الموقر.. يتشرف ائتلاف دعم مصر بالتأكيد على حضراتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية السنوية للائتلاف والتى ستعقد يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2017، حيث الاجتماع الذى سيعلن فيه رئيس الائتلاف عن الانطلاقة الجديدة وخطة العمل للائتلاف بعد اتمام إجراءات الانتخابات الداخلية للائتلاف».