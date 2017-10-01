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وزير الأوقاف: نستهدف 2000 مُحفظ للقرآن في جميع المساجد

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وزير الأوقاف: نستهدف 2000 مُحفظ للقرآن في جميع المساجد وزير الأوقاف: نستهدف 2000 مُحفظ للقرآن في جميع المساجد

التحرير

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المدرسة القرآنية هي استمرار للنجاحات التى حققها النشاط الصيفي، الذي أطلقته الوزارة هذا العام لتحفيظ الطلاب، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري حريص على تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم.

وأضاف وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بديوان الوزارة، أن الأوقاف تستهدف بحد أدنى 2000 محفظ بجميع المساجد العاملة على التحفيظ، على أن يكون الحد الأدنى 4 محفظين في كل مسجد على فترتين، فترة صباحية ومسائية، مبينًا أنه يسمح لهم بتحفيظ القرآن للمحفظ التابع للوزارة، منهم 209 محفظين تابعين للوزارة على درجة مالية، و227 محفظًا بالمكافأة، و1577 تم اعتمادهم من الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و206 شيوخ مقرئ معتمد.

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وشدد جمعة على أنه لم يسمح بالكتاتيب المتخلفة التي تقوم عليها الجماعات المتطرفة، وتسعى من خلالها لتوظيف أموالها.

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التحرير

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