وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات بالوادى الجديد (صور)

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كتب-كريم قماح:

أطلق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، إشارة بدء انطلاق ماراثون الدراجات وسباق اختراق الضاحية الذين تنفذهما الوزارة بالوادي الجديد احتفالا بعيدها القومي.

وينطلق ماراثون الدراجات لمسافة 10 كيلو متر تبدأ من قرية جدة إلى نادي الهجن والفروسية بالوادي الجديد بمشاركة مجموعة من أبناء المحافظة، ولاعبين من الاتحاد المصري للدراجات.

فيما يشارك فى سباق اختراق الضاحية لاعبين من النادي الاهلي ومجموعة من الشباب من محافظتي قنا وسوهاج والمشروع القومى للناشئين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، وانطلق المارثون من قرية جورمشين 7 وصولا إلى نادي الهجن والفروسية لمسافة 5 كيلو.

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حضر انطلاق الماراثون الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي يشارك فى احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما شهد وزير الشباب والرياضة في افتتاح المخزن المتحفي بالخارجة، وزيارة موقع انطلاق مبادرة "ازرع نخلة"، ومهرجان النخلة الكريمة وأطول سلسلة تمور بالوادى الجديد.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز حرص الوزارة على دعم المنشآت الشبابية الرياضة بالوادى الجديد والعمل على تطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع المحافظة لإتاحة الفرصة أمام أبناء الوادى الجديد لممارسة الأنشطة الرياضة والثقافية والفنية والاجتماعية داخلها، مشيدا -فى ذات الوقت- بالمهرجان الرياضي الذى تنظمه الوزارة بالوادى الجديد ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والذى يتضمن "سباق الدراجات".