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بالصور.. إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

03:53 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح مدحت القاضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أن الوحدة المحلية شنت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بجهينة بإزالة تلك المخالفات.

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