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المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 11 متهما في اقتحام محكمة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 11 متهما في اقتحام محكمة بالمنيا

03:48 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 11 متهما في اقتحام محكمة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا في أحداث حرق محكمة بني مزار في شمال المنيا خلال أحداث العنف، إلى جلسة 7 أكتوبر الجاري.

ووفق مصدر قضائي، كان مقررًا أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، في القضية التي تضم 132 متهمًا، حكم عليهم بالسجن المؤبد غياييًا وحضوريًا شهر مارس الماضي، وتم القبض على 11 متهمًا تعاد إجراءات محاكمتهم في الأحداث التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وتكدير الأمن والسلم العام.

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