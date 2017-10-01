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السيطرة على حريق معرض الملابس بموقف بنها

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق معرض الملابس بموقف بنها

03:46 م الأحد 01 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق معرض الملابس بموقف بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق في معرض ملابس مجاور لموقف بنها العمومي، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد.

وأتت النيران على جميع محتويات المعرض المكون من طابق واحد، على مساحة 2000 متر، وتُقدر الخسائر الأولية بأكثر من 10 ملايين جنيه، ونجم عن الحريق إصابة 8 أشخاص من أصحاب المعرض باختناقات بسبب الحريق.

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