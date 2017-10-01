وفاة ربة منزل بالمنوفية.. وعائلتها تتهم زوجها بقتلها

المنوفية - مروة فاضل:

توفت ربة منزل بقرية قلتي الكبرى بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، داخل منزلها، واتهم أهلها زوجها بالتسبب في وفاتها.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الباجور، بتلقيه بلاغًا بوفاة "سمر. ا" ربة منزل داخل منزلها بقرية قلتي الكبرى التابعة للمركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لا يوجد بها إصابات ظاهرية، والوفاة طبيعية، ويوجد انتفاخ بالوجه والبطن وأن المتوفاة كانت تعاني من عدة أمراض ومن بينها مرض الضغط، وبسؤال أهلها اتهموا زوجها "سعد. ع" عامل بالتسبب في وفاتها وقتل نجلتهم.

وتم انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتولت النيابة التحقيق.