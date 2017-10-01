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بالصور.. تدشين مبادرة شبابية لبيع المواد الغذائية في أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تدشين مبادرة شبابية لبيع المواد الغذائية في أسوان

03:41 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

دشن عبدالناصر عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، مبادرة شبابية لتوفير منافذ متحركة لبيع الدواجن واللحوم والسلع الغذائية المدعمة بمختلف المراكز والمدن، والتي تقوم بتنفيذها مجموعة من شباب الخريجين من خلال إحدى شركات القطاع الخاص، وبإشراف من إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بأسوان، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن هناك أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات والمصاعب التي تواجه عمليات التنمية والتطوير بالمحافظة في مختلف المجالات ومنها ظاهرة ارتفاع الأسعار بسبب احتكار بعض التجار للسلع وخاصة السلع الغذائية والأساسية.

وقال محمود محسن أحد الشباب المشاركين، في المبادرة إنها بدأت بتشغيل 3 منافذ بيع متحركة سوف تجوب مختلف القرى لتوفير السلع الغذائية بين أهالي أسوان، بأسعار مناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن التخفيض في الأسعار داخل هذه المنافذ يتراوح ما بين 25 % إلى 30 % عن السوق المحلي، والتي تشمل بيع أطباق دواجن فريش وزن كيلو جرام، بجانب وراك الدواجن بوزن 900 جرام، بالإضافة إلى أطباق كبد وقوانص وزن 450 جرامًا، وأيضًا طبق دواجن فيليه وزن 450 جرامًا، فضلاً عن طبق أجنحة وزن 900 جرام.

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