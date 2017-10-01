مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة طالب، لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق "محمد عيد حسني" 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي المهني، مقيم عزبة حسني بكفر شكر، أثناء الاستحمام داخل مياه نهر النيل أمام ديوان عام مدينة كفر شكر، وقام زملاءه بإخطار الجهات المختصة، لسرعة انتشال الجثة.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري، وجاري البحث داخل نهر النيل لانتشال الجثة قبل أن تجرفها المياه إلى مسافات ومناطق بعيدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.