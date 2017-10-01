أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالقليوبية

03:36 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة طالب، لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق "محمد عيد حسني" 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي المهني، مقيم عزبة حسني بكفر شكر، أثناء الاستحمام داخل مياه نهر النيل أمام ديوان عام مدينة كفر شكر، وقام زملاءه بإخطار الجهات المختصة، لسرعة انتشال الجثة.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري، وجاري البحث داخل نهر النيل لانتشال الجثة قبل أن تجرفها المياه إلى مسافات ومناطق بعيدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفاصيل مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في الإسكندرية

    أخبار

  • مصرع طالب سقط من قطار في سوهاج

    أخبار

  • مصرع طالب أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

    أخبار

  • مصرع طفل غرقا في مياه النيل بأسيوط

    أخبار

إعلان

b8b85ab930.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ