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رئيس الرقابة الإدارية يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح مؤتمر مكافحة الفساد

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مصراوي Masrawy

رئيس الرقابة الإدارية يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح مؤتمر مكافحة الفساد

03:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

رئيس الرقابة الإدارية يتوجه إلى شرم الشيخ لافتتاح مؤتمر مكافحة الفساد

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية متوجها إلى شرم الشيخ لافتتاح فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي تبدأ غدا الاثنين بشرم الشيخ ولأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.

يشارك في المؤتمر وفود تمثل 71 دولة من بينهم وزير العدل النيجيري، ونائب وزير العدل لجمهورية الصين الشعبية، والنائب العام لسلطنة عمان، ورؤساء أجهزة مكافحة الفساد لدول الكويت والعراق وتايلاند وتوجو ومنغوليا، بالإضافة إلي الوفد المصري الذي يمثل هيئة الرقابة الإدارية والجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بتنفيذ القانون.

يستعرض المؤتمر، الجهود المبذولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وأبرز الممارسات الناجحة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبما يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

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مصراوي Masrawy

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