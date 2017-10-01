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مارجريت عازر: مقولة "الستر للبنت" سبب كثرة زواج القاصرات

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مصراوي Masrawy

مارجريت عازر: مقولة "الستر للبنت" سبب كثرة زواج القاصرات

03:30 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتبت- عزة صقر:

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التيارات المتشددة هي السبب في انتشار فكرة زواج القاصرات، فمنذ بلوغ الفتاة أصبح من اللازم تزويجها لأنهم يرون في الزواج "ستر للفتاة".

وأكدت عازر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الأحد، على هامش مؤتمر الانتخابات الداخلية لائتلاف دعم اليوم الأحد، تعقيبًا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول رفع سن زواج القاصرات أمس، أن المجتمع يرى فى زواج الفتاة ستر، دون الأهتمام بعواقب الأمر فيما بعد، والذي يتسبب في تدمير حياتهن.

وتابعت "مارجريت: "حل هذه الأزمة يكمن في تنشيط دور الإعلام لتوعية الأهالي بخطورة الأمر، والخطاب الديني وبالنسبة للجانب التشريعي فتقدمت بمشروع قانون على طائلة البرلمان لرفع سن الزواج لـ21 عامًا".

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مصراوي Masrawy

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