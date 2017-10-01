أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

03:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

أُصيب مجندان تابعان لقطاع مصلحة السجون، وتهشم لوري يقل رجال شرطة يقودهم ضابط من قطاع مصلحة السجون، جراء اصطدام سيارة نجدة تابعة لمديرية أمن الجيزة من الخلف، أعلى كوبري أكتوبر بالقرب من منزل "شنم" المؤدي إلى منطقة بولاق أبوالعلا.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بوقوع حادث تصادم سيارتي شرطة في الساعات الأولي صباح اليوم الأحد، أعلى كوبري أكتوبر ما نتج عنه إصابة مجندين، ووقوع تلفيات جسيمة بإحداهما.

دفعت إدارة مرور القاهرة؛ بالسيارات والأوناش وعززت خدماتها الأمنية بموقع الحادث لرفع أثاره، وأخطرت قطاع مصلحة السجون وإدارة شرطة النجدة بالجيزة بالحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وكشفت المعاينة أن سائق السيارة اللوري انحرف إلى الحارة اليمنى بسرعته لنزول منزل بولاق أبو العلا، فاصطدمت به سيارة النجدة من الخلف، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: صيانة طبقة "الإيبوكسي" أعلى كوبري الدقي

    أخبار

  • مصدر: النيابة طلبت تفريغ كاميرات مول شهير في واقعة ابنة علاء الأسواني

    أخبار

  • ضبط 60 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

    أخبار

  • كيف سطا 6 متهمين على شقة مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية "يوم الوقفة"؟

    أخبار

إعلان

5859d62b0c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ