إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

أُصيب مجندان تابعان لقطاع مصلحة السجون، وتهشم لوري يقل رجال شرطة يقودهم ضابط من قطاع مصلحة السجون، جراء اصطدام سيارة نجدة تابعة لمديرية أمن الجيزة من الخلف، أعلى كوبري أكتوبر بالقرب من منزل "شنم" المؤدي إلى منطقة بولاق أبوالعلا.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بوقوع حادث تصادم سيارتي شرطة في الساعات الأولي صباح اليوم الأحد، أعلى كوبري أكتوبر ما نتج عنه إصابة مجندين، ووقوع تلفيات جسيمة بإحداهما.

دفعت إدارة مرور القاهرة؛ بالسيارات والأوناش وعززت خدماتها الأمنية بموقع الحادث لرفع أثاره، وأخطرت قطاع مصلحة السجون وإدارة شرطة النجدة بالجيزة بالحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وكشفت المعاينة أن سائق السيارة اللوري انحرف إلى الحارة اليمنى بسرعته لنزول منزل بولاق أبو العلا، فاصطدمت به سيارة النجدة من الخلف، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.