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تنفيذ 31 ألفا و751 حكما في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 31 ألفا و751 حكما في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

03:29 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تنفيذ 31 ألفا و751 حكما في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفذ ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.

وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال أسبوع، عن تنفيذ 31 ألفا و751 حكما قضائيا متنوعا، شملت 232 حكم جنايات، و12 ألفا و756 حكم حبس جزئي، وألفين و116 حكم حبس مستأنف، و13 ألفا و34 حكم غرامات، و3 آلاف و613 حكم مخالفات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجارى استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

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مصراوي Masrawy

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