بلاغ للنائب العام ضد قناة "الرحمة" لتطاولها على الدولة

كتب- طارق سمير:

تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، للمطالبة بغلق قناة الرحمة، مختصمًا كلًا كل من المستشار القانوني للقناة، وعمر الحنبلي المذيع، لدعوتهم للفكر الإخواني الإرهابي واستضافة عناصر إخوانية مناهضة للدولة.

وأكد "سمير" في بلاغه الذي حمل رقم 16103 عرائض النائب العام، أن قناة الرحمة السلفية الإخوانية بثت عبر شاشتها برنامج يقدمه عمر الحنبلي المعروف انتماءه للجماعات السلفية وتبنيه للأفكار الإخوانية الإرهابية ويتعمد استضافة العناصر الإخوانية المؤيدة للجماعة الإرهابية والذي يتعمد الإساءة للدولة ويهاجم القوات المسلحة والشعب المصري.

وأشار "صبري"، إن القناة قدمت ضيف على أنه محام وأستاذ القانون العام بأكاديمية التحكيم الدولي، وثبت يقينا أنه مشطوب من نقابة المحامين البطاقة التي يظهرها بطاقة مزورة لعدم وجود ما يسمى بأكاديمية التحكيم الدولي.

وطالب مقدم البلاغ، إحالة الممثل القانوني للقناة والمذيع للبرنامج وضيف البرنامج باعتبارهم مؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة العاجلة، لتطاولهم على الدولة المصرية ورئيسها وجيشها وقواتها المسلحة ومساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية وإظهار الخلايا الإخوانية.