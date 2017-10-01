أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول أممي يزور مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول أممي يزور مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

03:35 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مسؤول أممي يزور مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

دكا - (د ب أ):
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" اليوم الأحد إن مسؤولا بازرا سوف يقود مهمة مشتركة لمخيمات مسلمي الروهينجا في بنجلاديش، وذلك بعد فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من ميانمار.

وقالت اليونسيف في بيان إن مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإنقاذ بالأمم المتحدة سوف يتوجه لدكا غدا الاثنين بصحبة انتوني ليك، المسؤول التنفيذي باليونسيف في زيارة لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف البيان " الهدف من المهمة المشتركة الوقوف على الموقف الإنساني الصعب للاجئي الروهينجا".

وأشار البيان إلى أن المهمة سوف تزور مخيمات الروهينجا يومي غدا وبعد غد في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش، حيث لجأ أكثر من 500 ألف من مسلمي الروهينجا فرارا من الهجمات في ولاية راخين بميانمار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تدعو لاحترام وحدة العراق

    أخبار

  • وزير الخارجية الإيراني يدعو أوروبا إلى "تولي القيادة" في الملف النووي

    أخبار

  • رئيس وزراء ليبيا السابق: الأطراف المتصارعة أنهكت ويجب تشكيل "حكومة

    أخبار

  • رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور كابول للقاء رئيس أفغانستان وقائد

    أخبار

إعلان

bb555bc881.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ