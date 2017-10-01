مسؤول أممي يزور مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

دكا - (د ب أ):

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" اليوم الأحد إن مسؤولا بازرا سوف يقود مهمة مشتركة لمخيمات مسلمي الروهينجا في بنجلاديش، وذلك بعد فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من ميانمار.

وقالت اليونسيف في بيان إن مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإنقاذ بالأمم المتحدة سوف يتوجه لدكا غدا الاثنين بصحبة انتوني ليك، المسؤول التنفيذي باليونسيف في زيارة لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف البيان " الهدف من المهمة المشتركة الوقوف على الموقف الإنساني الصعب للاجئي الروهينجا".

وأشار البيان إلى أن المهمة سوف تزور مخيمات الروهينجا يومي غدا وبعد غد في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش، حيث لجأ أكثر من 500 ألف من مسلمي الروهينجا فرارا من الهجمات في ولاية راخين بميانمار.