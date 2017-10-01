إسبانيا تدافع عن شرطتها وتحث كتالونيا على وقف "مهزلة" الاستفتاء

برشلونة- (د ب أ):

قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني إن الاستفتاء الذي يجريه إقليم كتالونيا رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد قضت بحظره هو "مهزلة" .

وقالت :"ليس هناك فائدة للاستمرار في هذه المهزلة، هذا لا يؤدي إلى شيء"، في إشارة إلى الاستفتاء حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

ودافعت ساينث دي سانتاماريا عن الشرطة الإسبانية ضد الاتهامات بالوحشية .

وقالت إن الشرطة تصرفت "بشكل محترف" و"بشكل مناسب"، مؤكدة أن الشرطة اتخذت إجراءات "ليست ضد البشر وإنما ضد مواد التصويت".

وجاءت التعليقات في حين أعلنت حكومة كتالونيا في برشلونة أن 337 شخصا قد أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة الإسبانية التي حاولت وقف الاستفتاء.