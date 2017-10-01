مؤسسة أوروبية: إسبانيا تعاملت بطريقة غير ملائمة وعنيفة مع المواطنين

القاهرة- (مصراوي):

قال رافائيل ريبو، أمين عام "مؤسسة المظالم" بجهة كتالونيا أنه سيشكو الحكومة الإسبانية للسلطات الأوروبية، والتي من بينها المجلس الأوروبي، بحسب ما جاء في وكالة الأسوشيتيد برس الإخبارية.

وقال ريبو إن القوات الحكومية تعاملت بطريقة غير ملائمة وعنيفة مع المواطنين، وحاولت عرقلة سير عملية استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ودعا المسؤول الأوروبي الحكومة الإسبانية للتوقف عن التصرف بعنف تجاه المواطنين فورا.

وأعلنت حكومة إقليم كاتالونيا، عبر تويتر، أن 337 شخصا أصيبوا من جراء "عنف شرطة الدولة الإسبانية".

واستخدمت الشرطة الإسبانية الرصاص المطاطى، والعصى الكهربية لدى محاولتها قمع الاستفتاء، بينما أعلنت إصابة 11 من أفرادها.