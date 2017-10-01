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برشلونة يرفض خوض مباراة لاس بالماس

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برشلونة يرفض خوض مباراة لاس بالماس برشلونة يرفض خوض مباراة لاس بالماس

التحرير

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة قرر عدم خوض مباراة لاس بالماس، المقرر لها بعد قليل، لحساب مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة طالب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضرورة تأجيل المباراة، إلا أن الاتحاد الإسباني لم ير وجود أي داعي للتأجيل.

وقرر برشلونة عدم خوض المباراة نظرًا لعدم وجود ضمانات على سلامة الجماهير في ظل الأجواء المتوترة التي تعاني منها المدينة بسبب الاستفتاء الخاص باستقلال كتالونيا عن برشلونة.

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ويبقى الحل الأخير وفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» إقامة المباراة بدون جماهير حفاظًا على سلامتهم، حيث لا يملك النادي الكتالوني وحده خيار تأجيل المباراة، وفي حال رفض خوضها سيعتبر خاسرًا بنتيجة (3-0).

يذكر أنه في حال أسفر الاستفتاء عن انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، فلن تتمكن الأندية الكتالونية ومن بينها برشلونة وإسبانويل المشاركة من جديد في الدوري الإسباني.

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التحرير

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