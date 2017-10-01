وفد مصري يزور غزة قبل يوم من وصول حكومة الوفاق الفلسطينية

غزة - (د ب أ):

وصل وفد مصري إلى قطاع غزة اليوم الأحد، لمتابعة ترتيبات تحقيق المصالحة الفلسطينية قبيل الوصول المقرر لحكومة الوفاق الفلسطينية إلى القطاع غدا الاثنين.

وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن الوفد المصري يضم السفير المصري لدى إسرائيل حازم خيرت، واللواء همام أبو زيد، واللواء سامح كامل.

ودخل الوفد إلى قطاع غزة من خلال حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

إلى ذلك، وصل وزير الثقافة في حكومة الوفاق الفلسطينية إيهاب بسيسو إلى قطاع غزة ظهر اليوم واجتمع مع مسؤولي الوزارة.

يأتي ذلك فيما أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم نداء وقعت علية 120 منظمة أهلية لدعم المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة وطنية وديمقراطية.

وحمل النداء ، الذي جرى الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، (نعم للمصالحة على قاعدة وطنية وديمقراطية)، وتضمن الترحيب بالخطوات التي أنجزت مؤخرا من أجل الوصول إلى المصالحة.

وحث النداء على ضرورة استمرار توفير كافة المناخات الإيجابية من أجل تنفيذ تفاهمات القاهرة التي تمت برعاية مصر "على طريق إتمام المصالحة وإنهاء صفحة الانقسام ".

وطالب النداء بإتمام المصالحة على قاعدة تضمن تمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بواجباتها ووظائفها بصورة تحقق وحدة النظام السياسي ومؤسساته الجامعة بما يشمل معالجة أية قضايا بعقلية من الوحدة وتقديم المصلحة الوطنية على أية تصورات فئوية أو ذاتية.

ومن المقرر وصول وفد حكومة الوفاق المشكلة منذ عام 2014 إلى قطاع غزة غدا الاثنين ضمن وفد يضم جميع وزراء الضفة الغربية ورؤساء المؤسسات الحكومية على أن تعقد الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي فيه.

وسيكون هذا ثان اجتماع فقط تعقده حكومة الوفاق في قطاع غزة منذ تشكيلها بعد أن كانت تتهم حماس بعدم تمكينها من استلام كامل مهامها فيه.

وكان وفد إعلامي وأخر أمني وصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين للتحضير لوصول وفد الحكومة برئاسة الحمد الله.

وجاء التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية بعد إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي عن حل لجنتها الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة الوفاق من استلام حكومة الوفاق وذلك بموجب تفاهمات رعتها مصر.