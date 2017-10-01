"المحافظين": تقرير "التعبئة والإحصاء" فرصة مهمة لبناء قاعدة بيانات عن السكان

كتبت- أسماء يحيى:

قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن بيانات التعداد التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تساهم في التعرف على حجم السكان وتوزيعهم جغرافيًا ومعدلات النمو السكاني، بالاضافة إلى التعرف على المستوى التعليمي لهم، مع تحديد علاقة مستوى التعليم والدخل بحجم الأسرة.

وأضاف حنتيش، في بيان أصدره اليوم، أن التعداد يساهم في التعرف على حجم القوى العاملة والمشتغلون، مع دراسة التوزيع المهني بالأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة استخدامها كمدخل للتعامل مع الأزمات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن ما يقدمه الجهاز من بيانات ومعلومات يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، تخدم جهود التنمية المستدامة التى تتم فى مختلف القطاعات، وتدعم متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نظم احتفالية، أمس، لإصدار تقرير التعداد السكاني لعام 2017 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.