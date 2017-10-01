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فرج عامر: تشريع لمنع زواج القاصرات.. والحبس عقوبة المأذون وولي الأمر

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مصراوي Masrawy

فرج عامر: تشريع لمنع زواج القاصرات.. والحبس عقوبة المأذون وولي الأمر

03:15 م الأحد 01 أكتوبر 2017

فرج عامر: تشريع لمنع زواج القاصرات.. والحبس عقوبة المأذون وولي الأمر

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمقرر له البدء غدًا الإثنين، يتعلق بتجريم الزواج العرفي لمنع جواز البنات القاصرات.

وقال "عامر"، في بيان له اليوم الأحد، إن هذا التشريع سوف ينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذي يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافةً إلى إقرار عقوبة السجن على ولي أمر القاصر.

وشدد "عامر" في نص البيان، على أنه يجب على المأذونين على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 4618 مأذونًا أن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة، كما يجب أن يكون المأذون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لايصل عمر الفتاة 18 عامًا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، نبه خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، أمس السبت، لضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبًا من عدد المتزوجات في سن الـ 12 عامًا.

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