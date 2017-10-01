عضو بـ"دعم مصر": فوز السويدي بالتزكية يؤكد استقرار الائتلاف

كتبت - أسماء يحيى وعزة صقر:

قال طارق أبو زيد، الأمين العام ﻹئتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يملك رئيسًا قوياً استطاع أن يكتسب ثقة أعضاء الائتلاف والشارع المصري.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية لمصراوي، الأحد، أنه سيتم الإعلان عن فوز محمد السويدي، لمنصب رئيس الائتلاف، بالتزكية خلال احتفالية اليوم، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على أن أعضاء الائتلاف تهمهم المصلحة العامة، مؤكدًا أن فوزه يعكس اختفاء الصراعات داخل الائتلاف: "الجميع يعمل تحت مظلة الأغلبية".

وتابع: "أي تعديل قام به الائتلاف تم بشكل إيجابي، وهذا يؤكد توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار".

وقال الأمين العام ﻹئتلاف دعم مصر، فيما يخص استحداث بعض البنود داخل الائتلاف، إن رئيس الائتلاف ونوابه قاموا باستحداث بعض البنود التي تساعد على اتساع الائتلاف"، مضيفًا أنه أصبح هناك ممثلًا للأحزاب من الشخصيات العامة والشباب.

وأكد الأمين العام ﻹئتلاف دعم مصر، أن التصويت على إجراء الاستحداث تجاوز موافقة 236 عضوًا من إجمالي الحضور، لافتًا إلى أن ذلك يعكس الإجماع على أغلب القرارات.

واستطرد طارق أبو زيد: "قانون الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية سيكونا من أولويات مشاريع القوانين التي ستناقش في دور الانعقاد الثالث"، مؤكدًا أنهم سيعملوا جاهدين لتفعيله قبل الانتخابات الرئاسية.