أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أمن الشرقية": ضبط 35 حالة تحرش بطالبات المدارس في أسبوع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أمن الشرقية": ضبط 35 حالة بطالبات المدارس في أسبوع

03:26 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة، ألقوا القبض على عدد من الشباب والطلبة الخارجين عن القانون؛ لتحرشهم بالطالبات خلال الأسبوع المنقضي.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 35 شابًا؛ متهمين بالتحرش بالفتيات خلال العام الدراسي الجديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا

    أخبار

  • ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

    أخبار

  • القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة

    أخبار

  • ربة منزل تحاول الانتحار بالأقراص السامة بالبحيرة

    أخبار

إعلان

5c7a7f1171.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي