"أمن الشرقية": ضبط 35 حالة تحرش بطالبات المدارس في أسبوع

الشرقية – فاطمة الديب:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة، ألقوا القبض على عدد من الشباب والطلبة الخارجين عن القانون؛ لتحرشهم بالطالبات خلال الأسبوع المنقضي.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 35 شابًا؛ متهمين بالتحرش بالفتيات خلال العام الدراسي الجديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.