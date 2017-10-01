أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"مأساة عم أحمد".. عايش في استقبال مستشفى ولا يجد دار مسنين ترعاه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مأساة عم أحمد".. عايش في استقبال مستشفى ولا يجد دار مسنين ترعاه

03:25 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مأساة عم أحمد

البحيرة – أحمد نصرة:

"عاوزكم تودوني دار مسنين".. كانت الجملة الأكثر وضوحًا وسط مجموعة من الكلمات المتفرقة، التي تمتم بها "عم أحمد"، وخرجت منه بصعوبة، مجموعة من الكلمات صارعت هزال جسده المتعب، فوق أحد أسرة قسم الاستقبال بمستشفى دمنهور التعليمي.

5 أشهر مرت منذ المرة الأولى التي دخل فيها عم أحمد المستشفى، ولم يغادرها حتى الآن، وخلالها لم يبادره أحد من أقاربه بالزيارة أو السؤال، الجميع بالمستشفى يتعاطفون معه ويعاملونه بشكل جيد، لكنه يبحث الآن عن مكان ملائم يرتاح فيه، ويقضي به ما تبقى من عمره.

يقول السيد الرفاعي، أحد العاملين في المستشفى: "عم أحمد موجود من شهور في المستشفى العام، أهله اتخلوا عنه ومحدش بيسأل فيه بالرغم من إنه من إحدى العائلات المعروفة في دمنهور، صادر له قرار من النيابة بإيداعه دار للمسنين، لكن الدار لم تقبله لعدم وجود أحد من أقاربه للتوقيع على إقرار الحالة الصحية، ومتابعته ورعايته بالزيارة مرتين على الأقل خلال الشهر".

وأضاف هشام عبدالدايم، من العاملين في مستشفى دمنهور العام: "أنا أعرف عم أحمد كان بيسافر معايا زمان في قطار الإسكندرية وهو مرتاح ماديًا، وكان عنده بيت قديم عند بوابة "سيدي عدس" على مساحة كبيرة جدًا، كان بيحكي دائمًا عن أولاد اخوته واخواته وإنهم عاوزين يحجروا عليه وياخدو منه أمواله".

وقالت سمر طه، أحد المتابعين لحالة "عم أحمد": "إدارة المستشفى اهتمت بعم أحمد، ووفرت له غرفة، وتقدم له أفضل سبل الرعاية، لكن عم أحمد يحتاج لدار رعاية مسنين يعيش فيها:، مضيفًا أننا نتمنى أن تصدر محافظ البحيرة قرارًا مباشرًا بإيداعه دار المسنين، لأن وجوده في المستشفى حالة استثنائية.

أحد العاملين بالمستشفى، رفض ذكر اسمه، قال إن فتاتين حاولتا أخذ توقيع "عم أحمد" على بعض الأوراق منذ أيام، إلا أن العاملين تصدوا لهما، واقتادوهما إلى نقطة شرطة المستشفى.

وقالت ريهام محمد، مسؤول الاستقبال في مستشفى دمنهور، إن عم أحمد، أرمل، ولا يعول، وتنحصر مشاكله الصحية في أمراض الشيخوخة العادية، لكنه يحتاج فقط إلى عناية ورعاية خاصة بالمسنين.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤولان بدار مسنين يستوليان على 490 ألف جنيه في طنطا

    أخبار

إعلان

73588cfe01.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ