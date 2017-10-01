أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. 3 وزراء يفتتحون المعرض البيئي بنادي هجن الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. 3 وزراء يفتتحون المعرض البيئي بنادي هجن الوادي الجديد

03:08 م الأحد 01 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    c7045f2698.jpg

  • عرض 5 صورة

    4c44464153.jpg

  • عرض 5 صورة

    df3f57eddc.jpg

  • عرض 5 صورة

    6207f7b314.jpg

  • عرض 5 صورة

    1a8dd923d9.jpg

إعادة الألبوم

برلمان طلائع دسوق يكشف الإهمال بالوحدات الصحية:

الألبوم التالى

برلمان طلائع دسوق يكشف الإهمال بالوحدات الصحية: "يديرها أطباء امتياز"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، المعرض البيئي بنادي الهجن بمركز باريس بالوادي الجديد.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المعرض يضم كافة المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة مثل البلح وعسل البلح والزيتون والمشمش ومشتقاتهم، والمنتجات البيئية مثل السجاد والكليم والخزف والفخار ومنتجات الخوص المعبرة عن تراث الواحات.

وأوضح الزملوط، أن المعرض أقيم في جناح منفصل داخل نادي الهجن بقرية بغداد بمركز باريس على هامش فعاليات مهرجان الهجن بمشاركة وحضور 5 دول عربية و5 محافظات تشتهر بممارسة الهجن، ضمن خطة الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور - الوادي الجديد تنفذ أطول سلسلة تمور في العالم

    أخبار

  • وزير الزراعة يضع حجر أساس حديقة حيوان بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. "عبد العاطي" و"البنا" يزرعان نخلة بمدرسة ابتدائية بالوادي

    أخبار

إعلان

9aaa5543f5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ