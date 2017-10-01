بالصور.. 3 وزراء يفتتحون المعرض البيئي بنادي هجن الوادي الجديد
بالصور.. 3 وزراء يفتتحون المعرض البيئي بنادي هجن الوادي الجديد
03:08 م الأحد 01 أكتوبر 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
افتتح المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، المعرض البيئي بنادي الهجن بمركز باريس بالوادي الجديد.
وأضاف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المعرض يضم كافة المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة مثل البلح وعسل البلح والزيتون والمشمش ومشتقاتهم، والمنتجات البيئية مثل السجاد والكليم والخزف والفخار ومنتجات الخوص المعبرة عن تراث الواحات.
وأوضح الزملوط، أن المعرض أقيم في جناح منفصل داخل نادي الهجن بقرية بغداد بمركز باريس على هامش فعاليات مهرجان الهجن بمشاركة وحضور 5 دول عربية و5 محافظات تشتهر بممارسة الهجن، ضمن خطة الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد.
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