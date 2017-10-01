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نتنياهو: لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

نتنياهو: لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان العراق

03:03 م الأحد 01 أكتوبر 2017

نتنياهو: لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان العراق

تل أبيب - (د ب أ):
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون لإسرائيل أي دور في الاستفتاء التي أجري في إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي حول الانفصال عن العراق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد، إنه لم يكن هناك دور لإسرائيل "سوى الإعراب عن دعمها لطموحات الشعب الكردي".

وتعليقا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن لعب الموساد دور في تنظيم الاستفتاء، قال نتنياهو :"ليس من الغريب أن يرى من يدعم حماس أن وجود الموساد في أي مكان هو أمر غير مريح لهم".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توجد بها أقلية كردية كبيرة، وتشهد مناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية نشاطا لمسلحين أكراد. وتخشى من أن يؤدي انفصال أكراد العراق إلى إثارة النزعة الانفصالية في مناطقها ذات الأغلبية الكردية.

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مصراوي Masrawy

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