حكومة كاتالونيا: 337 شخصا أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة

برشلونه - (د ب أ):

أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا، عبر تويتر، أن 337 شخصا أصيبوا من جراء "عنف شرطة الدولة الإسبانية".

واستخدمت الشرطة الإسبانية الرصاص المطاطى، والعصى الكهربية لدى محاولتها قمع الاستفتاء، بينما أعلنت إصابة 11 من أفرادها.

وأدان رئيس حزب "بوديموس" اليسارى فى إسبانيا، استخدام الشرطة العنف ضد الناخبين فى إقليم كتالونيا لمنعهم من التصويت فى استفتاء الانفصال صباح اليوم.

ونشر بابلو إيجليسياس صور لمشاهد العنف فى كتالونيا، قائلاً "إّنه فى حالة تدمير إسبانيا فسيكون الحزب الشعبى "الحاكم" هو وحده المسؤول عن ذلك، ومن يدعمونه فى البرلمان ويواصلون تدمير الديموقراطية.

وشارك إيجليسياس أيضاً صورة لإحدى التدوينات عبر تويتر، والتى تصف ما يحدث بأنه عار ويقضى على إسبانيا.