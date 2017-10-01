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"الصحفيين" تتسلم الدفعة الثانية من الكتب المرقمة بمكتبة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تتسلم الدفعة الثانية من الكتب المرقمة بمكتبة الإسكندرية

03:03 م الأحد 01 أكتوبر 2017

نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

قالت نقابة الصحفيين، إنها تسلمت الدفعة الثانية من الكتب والدوريات التراثية التي تقوم مكتبة الإسكندرية برقمنتها وفهرستها إلكترونيًا بعد تطهيرها، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية على أعمال الرقمنة والفهرسة الإلكترونية منذ أكثر من عامين.

وأضافت النقابة في بيان لها، الأحد، أن عدد الكتب التي تسلمتها النقابة عبر دفعتين بعد تطهيرها ورقمنتها إلكترونيًا بلغ 48 كتابًا، بالإضافة إلى 21 دورية، كما تم تسليم 99 كتابًا لمكتبة الإسكندرية في إطار الدفعة الثالثة.

من جانبه، وجه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الشكر للقائمين على مكتبة الإسكندرية وعلى رأسهم مصطفى الفقي، مدير المكتبة، مؤكدًا تطلع النقابة لاستكمال التعاون المثمر في جميع المجالات الثقافية.

وأشار سلامة إلى أن مكتبة الإسكندرية لها دور ريادي كمنارة للثقافة والعلوم والفكر.

وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، إن التعاون مع مكتبة الإسكندرية بدأ منذ أكثر من عامين من خلال بروتوكول مشترك يهدف للحفاظ على الكتب والدوريات التراثية التي تمتلكها مكتبة نقابة الصحفيين ولا تقدر بمال.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تعكف حاليًا على إنشاء موقع إلكتروني سيتم إتاحته فقط في مبنى نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية، وسيتم من خلاله عرض المحتويات التي تم ترقيمها بشكل يسهل عملية البحث والتصفح وصولًا للمحتوى.

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