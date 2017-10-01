أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تقرير "الإحصاء" الخاص بالمرأة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تقرير "الإحصاء" الخاص بالمرأة

02:59 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتبت- عزة صقر:

قالت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن تقرير جهاز التعبئة والإحصاء 2017، يتضمن الكثير من البيانات التي تخص المرأة، سواء بشأن الزواج أو الطلاق أو زواج القاصرات، فضلًا عن المرأة فى المواقع القيادية .

وأكدت "أبو السعد"، في بيان أصدرته اليوم الأحد، ضرورة أن يتبع التقرير تحليل ودراسة حول هذه النسب والأرقام لكي نقف على المشكلات التي تخص المرأة، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة إستراتيجية عمل لدور الانعقاد المقبل.

وطالبت أبو السعد، المجلس القومي للمرأة، أن يتعاون مع البرلمان ولجانه بشأن دراسة هذا التقرير لما يحمله من مفاجآت رقمية وإحصاءات تحتاج إلى المزيد من التحليل واعتبار نتائج ذلك خطة عمل البرلمان وأجندته التشريعية فيما يخص المرأة في دور الانعقاد المقبل.

وقدمت عضو مجلس النواب، اقتراحًا بتشكيل لجنة برلمانية خاصة يكون المجلس القومي للمرأة فيها ممثلًا لدراسة تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء وعرضه على البرلمان في جلسته العامة وإصدار التوصيات الخاصة بالمرأة وإرساله إلى لتنفيذها.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد خلال مؤتمر تعداد إحصاء 2017 الذي حضره الرئيس أن نتائج التعداد فيما يخص حالات الزواج بلغت نسبتها 68%، وأن 10.7% من الإناث أرامل مقابل 2.3% للذكور، مؤكدًا أن عدد الفتيات القاصرات أقل من 18 سنة المتزوجات بلغ 418 ألف حالة زواج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرج عامر: تشريع لمنع زواج القاصرات.. والحبس عقوبة المأذون وولي الأمر

    أخبار

  • صحف القاهرة: السيسي يحذر من نتائج التعداد السكاني

    أخبار

  • السيسي يطالب رئيس العاصمة الإدارية بمراعاة أفضل معايير الجودة

    أخبار

  • 7 أرقام صادمة في التعداد السكاني.. 2 مليون أسرة يستخدمون حمام مشترك

    أخبار

إعلان

10f7fd799c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي