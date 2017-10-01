برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تقرير "الإحصاء" الخاص بالمرأة

كتبت- عزة صقر:

قالت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن تقرير جهاز التعبئة والإحصاء 2017، يتضمن الكثير من البيانات التي تخص المرأة، سواء بشأن الزواج أو الطلاق أو زواج القاصرات، فضلًا عن المرأة فى المواقع القيادية .

وأكدت "أبو السعد"، في بيان أصدرته اليوم الأحد، ضرورة أن يتبع التقرير تحليل ودراسة حول هذه النسب والأرقام لكي نقف على المشكلات التي تخص المرأة، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة إستراتيجية عمل لدور الانعقاد المقبل.

وطالبت أبو السعد، المجلس القومي للمرأة، أن يتعاون مع البرلمان ولجانه بشأن دراسة هذا التقرير لما يحمله من مفاجآت رقمية وإحصاءات تحتاج إلى المزيد من التحليل واعتبار نتائج ذلك خطة عمل البرلمان وأجندته التشريعية فيما يخص المرأة في دور الانعقاد المقبل.

وقدمت عضو مجلس النواب، اقتراحًا بتشكيل لجنة برلمانية خاصة يكون المجلس القومي للمرأة فيها ممثلًا لدراسة تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء وعرضه على البرلمان في جلسته العامة وإصدار التوصيات الخاصة بالمرأة وإرساله إلى الحكومة لتنفيذها.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد خلال مؤتمر تعداد إحصاء مصر 2017 الذي حضره الرئيس السيسي أن نتائج التعداد فيما يخص حالات الزواج بلغت نسبتها 68%، وأن 10.7% من الإناث أرامل مقابل 2.3% للذكور، مؤكدًا أن عدد الفتيات القاصرات أقل من 18 سنة المتزوجات بلغ 418 ألف حالة زواج.