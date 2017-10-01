جبهة معارضة ترفض محاولات إفشال "الثورة" السورية

حلب - (د ب أ):

أعلنت "الجبهة الوطنية لتحرير سورية" التابعة للجيش الحر رفضها لمحاولات انتزاع مكتسبات " الثورة التي حققت بدماء الشهداء " ، قائلة إنها "لن تسمح بذلك ولن تقف مكتوفة الايدي في محاصرة بعض المناطق المحررة ".

وأكدت الجبهة ، في بيان صحفي اليوم ، أن " محاولات العديد من الجهات المحلية والدولية بانتزاع مكتسبات الثوار التي حققوها بدماء الشهداء الأبرار، وتصديا لكل المحاولات الرامية لإفشال الثورة السورية عبر عدة خطوات منها اتفاقية خفض التصعيد والتي تصب في مصلحة نظام القتل والاستبداد، ضربت تلك الجهات بعرض الحائط كل تضحيات ومطالب الشعب السوري الحر وكان آخرها فتح معبر نصيب الحدودي (بين سوريا والاردن) بما يخدم مصلحة النظام المجرم، ويعطيه مزيدا من الشرعية، متجاهلين إرادة الشعب السوري الحر ".

وأضافت الجبهة في بيانها "أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بذلك وستعمل جاهدة لإيقاف سلسلة الأعمال التي تهدف إلى محاصرة المناطق المحررة وتطويق الأحرار".

ونوه البيان إلى أن الجبهة ستقف في وجه كل المحاولات التي تهدف لفرض سياسية الأمر الواقع على الشعب الحر، وذلك عبر تسليم كل النقاط الحيوية لمصلحة نظام الإجرام، ولن تسمح بتمرير أي قرار أو اتفاق يتخطى إرادة الشعب السوري ومصالحه ، محتكمين بذلك لرأي الشرفاء والأحرار الذين يرفضون التنازل عن حقوق الشهداء والضحايا الأبرياء.

وبينت الجبهة أنها " لا تقف في وجه الحل السياسي ، و تريده حلا عادلا يضع باعتباره أولا تضحيات الشعب السوري ومصالحه الحيوية، لا مصالح النظام وداعميه، إضافة لدعمهم للحل السياسي الذي يعيد الحقوق لأصحابها، ويحرر المعتقلين الذين غابت المطالبة بهم عن كل اجتماعات جنيف و أستانا".

وتشكلت الجبهة الوطنية لتحرير سورية في منتصف شهر يوليو الماضي من تشكيلات كانت مستقلة وبعضها انشق عن الجبهة الجنوبية، وأعلنت عدد من الفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر الانضمام للجبهة فيما بعد.