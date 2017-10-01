أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جبهة معارضة ترفض محاولات إفشال "الثورة" السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جبهة معارضة ترفض محاولات إفشال "الثورة" السورية

03:02 م الأحد 01 أكتوبر 2017

حلب - (د ب أ):

أعلنت "الجبهة الوطنية لتحرير سورية" التابعة للجيش الحر رفضها لمحاولات انتزاع مكتسبات " الثورة التي حققت بدماء الشهداء " ، قائلة إنها "لن تسمح بذلك ولن تقف مكتوفة الايدي في محاصرة بعض المناطق المحررة ".

وأكدت الجبهة ، في بيان صحفي اليوم ، أن " محاولات العديد من الجهات المحلية والدولية بانتزاع مكتسبات الثوار التي حققوها بدماء الشهداء الأبرار، وتصديا لكل المحاولات الرامية لإفشال الثورة السورية عبر عدة خطوات منها اتفاقية خفض التصعيد والتي تصب في مصلحة نظام القتل والاستبداد، ضربت تلك الجهات بعرض الحائط كل تضحيات ومطالب الشعب السوري الحر وكان آخرها فتح معبر نصيب الحدودي (بين سوريا والاردن) بما يخدم مصلحة النظام المجرم، ويعطيه مزيدا من الشرعية، متجاهلين إرادة الشعب السوري الحر ".

وأضافت الجبهة في بيانها "أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بذلك وستعمل جاهدة لإيقاف سلسلة الأعمال التي تهدف إلى محاصرة المناطق المحررة وتطويق الأحرار".

ونوه البيان إلى أن الجبهة ستقف في وجه كل المحاولات التي تهدف لفرض سياسية الأمر الواقع على الشعب الحر، وذلك عبر تسليم كل النقاط الحيوية لمصلحة نظام الإجرام، ولن تسمح بتمرير أي قرار أو اتفاق يتخطى إرادة الشعب السوري ومصالحه ، محتكمين بذلك لرأي الشرفاء والأحرار الذين يرفضون التنازل عن حقوق الشهداء والضحايا الأبرياء.

وبينت الجبهة أنها " لا تقف في وجه الحل السياسي ، و تريده حلا عادلا يضع باعتباره أولا تضحيات الشعب السوري ومصالحه الحيوية، لا مصالح النظام وداعميه، إضافة لدعمهم للحل السياسي الذي يعيد الحقوق لأصحابها، ويحرر المعتقلين الذين غابت المطالبة بهم عن كل اجتماعات جنيف و أستانا".

وتشكلت الجبهة الوطنية لتحرير سورية في منتصف شهر يوليو الماضي من تشكيلات كانت مستقلة وبعضها انشق عن الجبهة الجنوبية، وأعلنت عدد من الفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر الانضمام للجبهة فيما بعد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيار الغد السوري: والسعودية والإمارات مثلث الصمود العربي الوازن

    أخبار

  • حرس الحدود التركي يفتح نيرانه على مدنيين سوريين ويقتل طفلة

    أخبار

  • العليا للمفاوضات السورية تعقد مؤتمرًا يضم منصتي القاهرة وموسكو

    أخبار

  • هل تدعم قطر جبهة النصرة في سوريا.. وما هو دور قناة الجزيرة؟

    أخبار

إعلان

d43334980d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة