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الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة مسيرة قرب صنعاء

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة مسيرة قرب صنعاء

03:00 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة مسيرة قرب صنعاء

يمنيون تجمعوا قرب حطام طائرة مسيرة تم اسقاطها شمال

(أ ف ب ):

أعلن المتمردون الحوثيون اليوم الأحد، ان دفاعاتهم المضادة للطيران اسقطت طائرة بدون طيار تحطمت عند المخرج الشمالي للعاصمة اليمنية صنعاء بدون أن يسفر ذلك عن اصابات.

وقال مصور لوكالة فرانس برس ان حطام الطائرة المحترقة الذي انتشر في الخلاء اثار فضول العديد من السكان الذين هرعوا الى مكان الحادث.

وليس في الحطام اي مؤشر يحدد مصدر هذ الطائرة.

واكد تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين ان الحطام يعود الى طائرة اميركية الصنع من طراز "ام كيو-9" تابعة للقوات المسلحة .

يذكر ان المتمردين الحوثيين، وهم من الأقلية الزيدية (احد فروع الشيعة)، سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014 بمساعدة القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويتهم الحوثيون بتلقي دعم من إيران التي تنفي ذلك.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المتجمعة في جنوب البلاد والمدعومة من السعودية من جهة ومتمردين حوثيين مدعومين من ايران.

وخلف النزاع نحو 8500 قتيل و49 الف جريح وتسبب بازمة انسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا المحتوى من

AFP

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