وزير الخارجية السوري: نتجه بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار

دمشق - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم، اليوم الأحد، أن حكومة الرئيس بشار الأسد تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عنه القول خلال لقاء وفد حكومي روسي إن "سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه، وهي تشهد حاليا الفصل الأخير من هذا العدوان".

وشدد على أن بلاده "تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون بمساعدة حلفائها وأصدقائها".

وتناول اللقاء مساهمة روسيا في جهود إعادة الإعمار.

من جانبه، أوضح الوفد الروسي أن "الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات متكاملة وبناءة مع الحكومة السورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وروسيا الاتحادية وتعزيز مقومات صمود سورية في مواجهة الإرهاب".