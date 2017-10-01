إصابة 11 رجل أمن إسباني في اشتباكات مع الناخبين في كتالونيا

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 11 فردا من رجال الأمن الإسباني ،من بينهم تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد "الحرس المدني"، قد أصيبوا خلال محاولات منع الاستفتاء الذي يجريه إقليم كتالونيا حول الاستقلال عن إسبانيا.

وتمكنت اثنتان من وحدات "الحرس المدني" من الفرار "بسرعة" بسيارات الدورية الجيب الخاصة بهما من بين الحشود التي رشقتها بالحجارة في سان كارلس دي لا رابيتا (180 كيلومترا تقريبا جنوب غرب برشلونة).

وجاء ذلك في رسائل عبر تويتر نشرتها وزارة الداخلية بعد أن أعلنت سلطات الصحة الكتالونية أن 38 ناخبا قد أصيبوا جراء الاشتباكات مع الشرطة ، ومن بينهم تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

واتهم رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الشرطة الإسبانية بإطلاق رصاص مطاطي على الناخبين الذين يحاولون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجري في الإقليم رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد قضت بحظره.

وحاولت الشرطة الإسبانية غلق مراكز اقتراع في الإقليم، وداهمت عددا من مراكز التصويت وصادرت صناديق الاقتراع.