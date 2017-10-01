أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة 11 رجل أمن إسباني في اشتباكات مع الناخبين في كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 11 رجل أمن إسباني في اشتباكات مع الناخبين في كتالونيا

02:54 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إصابة 11 رجل أمن إسباني في اشتباكات مع الناخبين في كتالونيا

استفتاء كتالونيا

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 11 فردا من رجال الأمن الإسباني ،من بينهم تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد "الحرس المدني"، قد أصيبوا خلال محاولات منع الاستفتاء الذي يجريه إقليم كتالونيا حول الاستقلال عن إسبانيا.

وتمكنت اثنتان من وحدات "الحرس المدني" من الفرار "بسرعة" بسيارات الدورية الجيب الخاصة بهما من بين الحشود التي رشقتها بالحجارة في سان كارلس دي لا رابيتا (180 كيلومترا تقريبا جنوب غرب برشلونة).

وجاء ذلك في رسائل عبر تويتر نشرتها وزارة الداخلية بعد أن أعلنت سلطات الصحة الكتالونية أن 38 ناخبا قد أصيبوا جراء الاشتباكات مع الشرطة ، ومن بينهم تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

واتهم رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الشرطة الإسبانية بإطلاق رصاص مطاطي على الناخبين الذين يحاولون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجري في الإقليم رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد قضت بحظره.

وحاولت الشرطة الإسبانية غلق مراكز اقتراع في الإقليم، وداهمت عددا من مراكز التصويت وصادرت صناديق الاقتراع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية الإسبانية: إصابة 11 من أفراد الأمن خلال مواجهتهم لاستفتاء

    أخبار

  • ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا

    أخبار

إعلان

ba7db72e79.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ